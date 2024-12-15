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Экономика 15 декабря 2024 19:26

Два вертолета, произведенные в Казани, отправлены в Магадан

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Два вертолета, произведенные в Казани, отправлены в Магадан
Фото: Минпромторг России

Из Татарстана в Магаданскую область отправлены два вертолета Ми-8МТВ-1, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Машины добираются до пункта назначения своим ходом, сообщили в телеграм-канале холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех.

Перелет будет длиться несколько дней. Первая посадка совершена в Челябинске — преодолено расстояние в 1600 километров. Следующей точкой на маршруте станет Омск, а всего машинам предстоит преодолеть 6000 километров.

Вертолеты окрашены в цвета, напоминающие морских млекопитающих косаток. Ранее такую «ливрею» уже получили два Ми-38. Таким образом, она становится фирменным знаком компании «Авиация Колымы», для которой предназначены вертолеты.

В пресс-службе отметили, что данные Ми-8МТВ-1 оборудованы дополнительными топливными баками. Увеличенная дальность полета до 1050 километров станет преимуществом для расстояний, характерных для Колымы, где будут эксплуатироваться «косатки».

#казанский вертолетный завод #вертолеты #Магаданская область
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