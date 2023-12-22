Три украинских беспилотника перехватили в небе над Калужской и Брянской областями

Два украинских беспилотника перехватили в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

В районе 13.50 была пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских летательных аппарата перехвачены над территорией Калужской области.

Спустя 10 минут ПВО также ликвидировала беспилотник над территорией Брянской области.