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СВО 22 декабря 2023 14:11

Три украинских беспилотника перехватили в небе над Калужской и Брянской областями

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Два украинских беспилотника перехватили в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

В районе 13.50 была пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских летательных аппарата перехвачены над территорией Калужской области.

Спустя 10 минут ПВО также ликвидировала беспилотник над территорией Брянской области.

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#спецоперация на Украине
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