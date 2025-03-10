Два удаления, срыв Даку и триумф Рахимова: как «Рубин» сенсационно обыграл «Спартак»

«Рубин» сенсационно переиграл «Спартак» (2:1) в матче 20 тура РПЛ. Подопечные Рашида Рахимова прервали семиматчевую серию побед «красно-белых». О подробностях и закулисьях встречи, красной карточке Даку и другом - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Так и должно было быть, что весь стадион сегодня за «Спартак» болел?

Матчи «Рубина» со «Спартаком» в Казани традиционно отличаются лучшими показателями посещаемости. Еще на неделе гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов обещал минимум 15 тысяч болельщиков в чаше стадиона. Вчерашняя встреча с «красно-белыми» должна была стать рекордной по количеству зрителей в этом сезоне. Так и получилось: итоговое количество фанатов на арене перевалило за 17 тысяч (17404).

В последние дни в Казани установилась по-настоящему весенняя, солнечная погода. Незадолго до начала встречи столбик термометра достигал отметки в «плюс» пять градусов. Ну чем не шикарные условия для похода на стадион! Этим, наверное, и руководствовались болельщики «Спартака», коих на арене было превалирующее количество.

К тому, что за «красно-белых» в очных встречах с «Рубином» на «Ак Барс Арене» болеет значительно большая часть зрителей, привыкли все, кто хотя бы пару раз был свидетелем матча. Однако для некоторых легионеров казанского клуба это до сих пор является шокирующим фактом.

«Я вообще не понял, почему весь стадион сегодня за «Спартак» болел. Так и должно было быть? Я, честно говоря, не ожидал. Ты скажи, «Спартак» – это реально настолько популярная команда в России?» – удивленно спрашивал корреспондента «ТИ-Спорта» нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай по окончании матча.

Понять эмоции легионера «Рубина» было просто. Для ряда европейских чемпионатов подобная история уникальна: в большом городе-миллионнике количества местных фанатов не хватает, чтобы перебить гостевую армию поддержки соперника, который пусть и именуется «народной командой».

На пресс-конференции главный тренер казанцев Рашид Рахимов отметил, что удивляться этому не стоит. По заявлениям наставника «Рубина», лишь в Краснодаре и Петербурге среди остальных провинциальных городов России местные жители поддерживают именно родную команду, а не «народную».

«Мы слышали и наших болельщиков. Их было меньше, чем «спартаковских». В любом городе меньше болельщиков, чем «спартаковских». Только, наверное, в Питере и «Краснодаре».Перед матчем сказал команде, что сегодня мы снова будем играть в Москве», – заявил Рахимов на пресс-конференции в беседе с журналистами.

«Спроси у Даку обязательно, зачем он удалился...»

Что касается матча, то он получился даже слишком событийным, чем по идее должен был быть. «Спартак» подходил ко встрече в ранге неоспоримого фаворита. Победная серия «красно-белых» на момент стартового свистка составляла целых семь матчей.

Коллектив Деяна Станковича до вчерашнего дня не проигрывал с середины осени в РПЛ и сметал всех на своем пути. «Рубин» в этом отношении представлялся явным андердогом, особенно после крайне неудачной игры на выезде с «Ахматом» (1:2).

Вопреки всему скепсису, казанцы выдали выдающиеся первые 30 минут. «Рубин» здорово справлялся с позиционным владением «Спартака», частенько накрывая прессингом соперника в чужой зоне. Постоянное давление в первой части матча привело к тому, что казанцы вели 2:0 за 15 минут до конца стартового академического часа.

Сначала Мирлинд Даку наказал «Спартак» за ошибку защитника «красно-белых» Даниила Денисова после напористого прессинга со стороны Безрукова. А немногим позже неумолимый албанец оформил дубль, вновь не без помощи Руслана, который в стиле Хвичи Кварацхелии протащил мяч по левому флангу и подал мяч точно на голову Даку. Форвард блестяще перевисел в воздухе Дуарте и Бабича, оставив в дураках двух высококлассных защитников московской команды.

Учитывая, что в этом сезоне «Спартак» редко добывает победы, когда уступает в счете, было логично ожидать, что встреча закипит и приобретет еще какой пикантный характер во втором тайме. Незадолго до перерыва «красно-белые» отыграли один мяч усилиями Барко, реализовавшим пенальти, который, однако, по мнению Рахимова был очень спорным.

Когда главный арбитр матча Кирилл Левников направлялся в подтрибунное помещение для передышки, наставник казанцев коршуном сопровождал его, требуя объяснений. На неоднозначные судейские решения встреча «Рубина» и «Спартака» действительно получилась богатой.

Самый скандальный эпизод произошел на 75-й минуте, когда в борьбе схлестнулись Дуарте и Даку. Со стороны Мирлинда на первый взгляд никакой провокации не было, а вот защитник «Спартака» грани перешел, безусловно, схватив за шею албанца и оттолкнув его от мяча. Только пересмотрев несколько повторов, стало понятно, что желтую Даку получил за то, что начал пререкаться с боковым арбитром, будучи несогласным в своем нарушении правил.

Тем не менее, удаление Даку все равно удивительно. Первую желтую карточку албанец получил во время празднования второго мяча за полуподнятую футболку. По регламенту Левников не должен был применять санкций к футболисту, ведь чтобы заработать «горчишник», майка должна быть снята полностью. В эпизоде с Дуарте Даку вообще не проявлял какой-либо агрессии в адрес защитника «Спартака» или судей. Он лишь требовал объяснения эпизода с улыбкой на лице.

Наверное, поэтому эмоции албанца так резко вспыхнули, когда Левников показал ему вторую желтую карточку. Словесный ручей Даку полился с такой силой в адрес главного арбитра, что рот балканцу пришлось закрывать капитану Игору Вуячичу. Потом подхватили эстафету и Рашид Рахимов с Александром Дутовым (тренер «Рубина»), которые, как могли, пытались успокоить Мирлинда и отвести в подтрибунное помещение.

Несмотря на удаление, Даку стал очевидным MVP матча. Балканец получил статуэтку лучшего игрока встречи. После финального свистка скандальный эпизод албанца футболисты «Рубина» комментировали спокойно. Игор Вуячич предпонес ее вообще в шутливом виде.

«Ты спроси у Даку обязательно, зачем он удалился. Такую нервную концовку нам обеспечил», – иронизировал капитан казанцев в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«По мне, там не было нарушения ни с одной, ни с другой стороны. Была обоюдная борьба, потом сцепились. Не буду вдаваться в подробности судейской работы», – более рассудительно постарался оценить эпизод полузащитник Марат Апшацев в также беседе с корреспондентом нашего издания.

«Рубин» отправляется в Екатеринбург без Йочича и Ходжы

Победа над «Спартаком» подарила неистовый заряд эмоций футболистам «Рубина». Но хватит ли сил казанцам показать столь же убедительную игру в ближайшие дни, когда настанет время Кубковой встречи с «Уралом»?

Матч «Рубина» в Екатеринбурге состоится 12 марта. Поедут на Урал казанцы после вчерашней встречи в усеченном состоянии. Сразу двое ключевых центральных полузащитника команды получили повреждения: Велдин Ходжа и Богдан Йочич.

По словам Рашида Рахимова на пресс-конференции, первые диагнозы не особо утешительные – оба футболиста пропустят как матч в Екатеринбурге, так и домашнюю игру против «Пари НН» 16 марта.

«Насколько критичны повреждения Йочича и Ходжи? Они критичны. И что главное - у нас нет никакого запаса прочности перед матчами с «Уралом» и «Пари НН», – с досадой подчеркнул главный тренер «Рубина» на пресс-конференции.

Встреча с екатеринбуржцами в рамках Пути регионов Кубка России состоится у казанцев 12 марта в 16:00 по московскому времени.