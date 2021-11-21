Два учреждения культуры Менделеевска получили грант на 1 млн рублей

Сразу два учреждения культуры Менделеевского района РТ — ДК им. Гассара и Централизованная библиотечная система — получили грант на сумму 1 млн рублей. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель района Радмир Беляев.

ДК им. Гассара получил 500 тыс. рублей за победу в номинации «Лучшая инновационная форма информационно-просветительского мероприятия» с проектом «Этнокультурная лаборатория "Родной язык народа: вчера, сегодня и навсегда"».

Централизованная библиотечная система также получила 500 тыс. рублей в номинации «Лучший издательский проект на языках народов, проживающих в Татарстане», представив проект «Литературная лаборатория премии Шарифа Камала».

Помимо этого, гранты на 400 тыс. рублей получили учреждения культуры на территории сельских поселений и их работники. Так, одним из победителей в номинации «Лучшая библиотека, находящаяся на территории сельского поселения РТ» признана Ильнетская сельская библиотека. А одними из лучших учреждений культурно-досугового типа, находящиеся на территории сельского поселения республики, стали Ижевский и Тойгузинский сельские дома культуры.

В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений РТ» от Менделеевского района, стали худрук Мунайкинского сельского дома культуры Любовь Калягина и библиотекарь Енабердинской сельской библиотеки Вера Степанова.

«Поздравляю всех с заслуженными наградами и желаю дальнейших творческих успехов и новых побед!» — пожелал руководитель района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Менделеевск получит свой дизайн-код после урбанистического исследования.