Два туристических стартапа из Татарстана вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Два жителя Татарстана оказались в числе финалистов нового этапа конкурса «Мастера гостеприимства». Стартапы Раушании Миннуллиной и Ильи Попова вошли в число 50 лучших проектов, прошедших в следующий этап конкурса, сообщается на сайте конкурса.

Проект Раушании Миннуллиной посвящен Закамью. Маршрут «История нефтяного края» расскажет о народе, промышленности, экономике, животном мире, культуре, искусстве и других моментах из жизни Закамья. Ожидается, что пройти по нему смогут туристы всех возрастов.

«Я знаю, что нужно туристам. И очень хочу, чтобы они, приехав к нам в Татартсан, полюбили его, захотели возвращаться вновь и вновь», — подчеркивает конкурсантка.

Илья Попов представил на конкурсе проект путешествий со смыслом Goodsurfing.org. Он предлагает туристам путешествия по России и миру с минимальными затратами. Для этого путешественник возьмет на себя обязанности добровольного помощника либо сезонного работника в национальных парках, заповедниках, на фермах, глемпингах и турстанциях.

По мнению конкурсанта, такой формат путешествий выгоден как туристу, так и принимающей стороне.

Полуфинальный этап по одному из четырех направлений конкурса прошел в Чебоксарах. Его участниками стали 133 конкурсанта из 58 регионов России. Они презентовали свои идеи по развитию внутреннего туризма в номинациях «Заповедный туризм», «Инфраструктура туризма», «IT-решения в туризме», «Создание туристического маршрута», «Маркетинг территорий: события, точки притяжения».

«Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина.