Два топ-менеджера VK погибли во время экспедиции в Ненецком автономном округе

Информация о том, что первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков пропали во время экспедиции в Ненецком автономном округе, появилась на странице Союза оленеводов округа в соцсетях.

Сообщается, что они на вездеходах вместе со знакомыми ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Однако на реке Бугрянице они перевернулись, и их потащило в море. Спутникам Габриеляна и Мерзлякова удалось выбраться на берег, их спасли два местных жителя. После этого сразу начались поиски мужчин.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источника в экстренных службах, утром их тела нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.