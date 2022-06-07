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Происшествия
7 июня 2022  09:47
Павел Климчак

Два топ-менеджера VK погибли во время экспедиции в Ненецком автономном округе

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Информация о том, что первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков пропали во время экспедиции в Ненецком автономном округе, появилась на странице Союза оленеводов  округа в соцсетях.

Сообщается, что они на вездеходах вместе со знакомыми ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Однако на реке Бугрянице они перевернулись, и их потащило в море. Спутникам Габриеляна и Мерзлякова удалось выбраться на берег, их спасли два местных жителя. После этого сразу начались поиски мужчин.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источника в экстренных службах, утром их тела нашли на берегу реки с признаками переохлаждения.

#вконтакте #Ненецкий автономный округ
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