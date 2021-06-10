Два театра из Татарстана отмечены наградами на фестивале театров малых городов России

Альметьевский татарский государственный драматический театр и русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов отмечены главными наградами фестиваля театров малых городов России.

В Органном зале Набережных Челнах состоялась награждение победителей XVIII фестиваля театров малых городов России.

По информации «Челнинских известий», отличившиеся коллективы получали награды в пяти номинациях из рук председателя жюри, народной артистки России Ольги Остроумовой, заместителя художественного руководителя Театра Наций Романа Должанского и арт-директор фестиваля Олега Лоевского.

В номинации «Лучший спектакль большой формы» победителем стал спектакль «Королевство кривых» Альметьевского драмтеатра. «Коллекция дипломов Альметьевского театра пополнилась еще одним значимым достижением. Мы надеялись на победу», — поделилась с ИА «Татар-информ» завлит театра Ляйлягуль Минаева.

Гран-при в номинации «Лучший спектакль малой сценической формы» отмечен спектакль «Горка» Каменск-Уральского театра «Драма номер три» Свердловской области.

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил актер Евгений Гладких из театра «Мастеровые» Набережных Челнов. Он был отмечен за игру в спектакле «Три сестры», где исполнил роль Андрея Прозорова, Василия Соленого.

За «Лучшую женскую роль» отмечена Алина Бича Великолукского драмтеатра Псковской обрасти. Она сыграла роль Екатерины в спектакле «Гроза».

В номинации «Надежда» дипломом лауреата награжден Дмитрий Савенков за роль Мишки в спектакле «Золото», он служит в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола Кемеровской области.