Два татарстанских предприятия выплатили сотрудникам почти 1,5 млн рублей долга
Предприятие Бугульминского района ООО «Репродукт» выплатило 27 работникам долги по зарплате. Общая сумма погашенной задолженности составила 853 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.
Кроме того, ведомству и органам госуправления и местного самоуправления, правоохранителям и налоговым органам удалось добиться выплаты 606,7 тыс. рублей сотрудникам «СпецСтройСервиса». Предприятие, расположенное в Лениногорском районе, не выплачивало зарплату 47 сотрудникам.