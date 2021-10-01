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Ру Тат
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1 октября 2021  04:32

Два татарстанских предприятия выплатили сотрудникам почти 1,5 млн рублей долга

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Предприятие Бугульминского района ООО «Репродукт» выплатило 27 работникам долги по зарплате. Общая сумма погашенной задолженности составила 853 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Кроме того, ведомству и органам госуправления и местного самоуправления, правоохранителям и налоговым органам удалось добиться выплаты 606,7 тыс. рублей сотрудникам «СпецСтройСервиса». Предприятие, расположенное в Лениногорском районе, не выплачивало зарплату 47 сотрудникам.

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