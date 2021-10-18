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Ру Тат
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18 октября 2021  17:20
Cергей Гаврилов

Два татарстанских пловца выступят на Кубке мира

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Всероссийская федерация плавания опубликовала состав сборной России на этап кубка мира в Казани. В числе участников два представителя Республики Татарстан.

Цвета сборной России будут защищать два татарстанских спортсмена, в том числе серебряный призер Олимпийских Игр-2020, уроженец Бугульмы пловец Александр Красных на дистанции 200 м вольным стилем, представляющий клуб по водным видам спорта «Синтез».

Кроме него от нашей республики на Кубке мира поплывет и Григорий Тарасевич. Турнир пройдет в Казани с 28 по 30 октября 2021 года. По его итогам будет определен итоговый рейтинг Кубка мира по плаванию FINA 2021.

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