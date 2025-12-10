Два татарстанца стали победителями историко-патриотической акции «Связующая нить»

В число лауреатов Всероссийской историко-патриотической акции «Связующая нить» вошли два представителя Татарстана. Победителями стали Ангелина Астафьева и Ян Каверин, сообщает Комитет семей воинов Отечества.

Ян Каверин учится в Икшурминской кадетской школе-интернате имени Байкиева. Ангелина Астафьева работает в молодежном центре «СинЭнергия»» и занимается развитием и поддержкой молодежи региона.

Награждение победителей и спецпризеров акции-конкурса «Связующая нить» пройдет 17 декабря в Москве, в Общественной палате РФ. Мероприятие станет частью фестиваля «Культура Победы», финалистам будут вручены памятные дипломы и ценные призы.

Конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В творческом состязании участвовали школьники и студенты в возрасте от восьми до 23 лет. Конкурсанты готовили работы, основанные на историях их семей в периоды Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Всего организаторы получили 15 380 авторских историй. Экспертная комиссия определила 300 финалистов из 74 субъектов Федерации и 100 победителей, представляющих 51 регион, – они набрали наивысшие баллы.