Два татарстанца получили престижные награды в области боевых искусств

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

Татарстанцы получили две престижные награды в области боевых искусств на национальной премии «Золотой пояс». Церемония вручения прошла в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В знаковой номинации «На службе Отечеству» награду вручили кавалеру Ордена Мужества, ветерану СВО, депутату Государственного Совета Республики Татарстан, вице-президенту Филиала РСБИ по РТ Эдуарду Шарафиеву. Лучшим спортсменом года стал также представитель Татарстана – мастер спорта международного класса по борьбе «корэш» Динар Каримуллин. В делегацию Республики Татарстан вошли руководитель исполнительного комитета РСБИ по РТ, президент Федерации киокусинкай РТ Александр Даренков и президент Федерации ММА Татарстана Сергей Гордеев.

«Таким образом, у нас в республике уже три лауреата премии „Золотой Пояс“: ранее эту награду в номинации „Верность традиции“ получал президент Федерации айкидо айкикай РТ Евгений Китаев. Приятно отметить, что вместе с татарстанскими единоборцами на сцену поднялся спецпредставитель МИД по гуманитарным связям, известный актер и грандмастер боевых искусств Стивен Сигал. Он победил в номинации „Вклад в развитие боевых искусств“. Планируем пригласить в качестве члена жюри и почетного гостя Стивена Сигала в Казань, где 23 ноября пройдёт вручение Международной премии по единоборствам Fighting People Awards и Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств „Алтын Билбау“», — поделился с журналистом «Татар-информа» Александр Даренков.

Поздравляли победителей и вручали награды почетные гости: Сергей Кириенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, помощник Президента РФ Игорь Левитин, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, известный борец и олимпийский чемпион Александр Карелин, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант ФСБ Андрей Мерзликин. Приветствие в адрес гостей и участников церемонии направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ежегодно более 70 всероссийских спортивных федераций и организаций, развивающих боевые искусства и спортивные единоборства в стране, представляют кандидатуры самых достойных спортсменов и бойцов, тренеров и наставников, функционеров и руководителей для участия в Национальной премии России в области боевых искусств «Золотой Пояс». После тщательного отбора лучшим из них вручают авторскую статуэтку, диплом лауреата и премию.

Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан объединяет 36 региональных организаций различных стилей и направлений единоборств. В рядах филиала насчитывается более 15000 участников. Возглавляет филиал ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов.

Организатором церемонии выступил Российский Союз боевых искусств (РСБИ), возглавляемый первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко (6 дан айкидо) и заместителем председателя Правительства РФ Юрием Трутневым (7 дан киокусинкай каратэ).