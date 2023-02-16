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Два светофора появились рядом с лицеем и детсадом в Ново-Савиновском районе Казани
Рядом с лицеем №177 и детским садом «Теремок» появились новые пешеходные светофоры. С просьбой об их установке обращались местные жители, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Светофоры установили на одном из переходов на перекрестке улиц Четаева и Меридианной.
«Теперь педагогам и школьникам, родителям и воспитанникам детского сада, а также местным жителям не придется ждать, когда автомобилисты уступят дорогу. Зеленый свет на пешеходном переходе горит 24 секунды», — отмечается в телеграм-канале комитета.
В сообщении подчеркивается, что установка светофоров станет большим плюсом и для водителей, которым теперь не придется останавливаться перед каждым пешеходом. Теперь проезд будет регламентироваться, пропускная способность повысится.
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