Два судна получили повреждения в Темрюкском районе Кубани из-за атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждены два судна и два причала. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, все, кто находился на борту кораблей, были эвакуированы. Пострадавших среди экипажей и сотрудников, находившихся на берегу, нет.

В результате повреждений на причалах возник пожар площадью от 1 до 1,5 тыс. квадратных метров.

В Минобороны сообщили, что в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа: три – над территорией Краснодарского края, два – над акваторией Черного моря и один – над Брянской областью.

Всего за ночь, с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря, средства ПВО перехватили 41 беспилотник самолетного типа.