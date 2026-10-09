Два судна на воде: Минэкологии РТ и ВНИРО начали научную экспедицию на Волге

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Татарский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали комплексную научную экспедицию на Волжском плесе Куйбышевского водохранилища. Задействованы сразу два научно-исследовательских судна – флагман водного мониторинга республики «Фламинго» и судно ВНИРО «Владимир Усков». Об этом сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Каждое судно решает свою задачу, а вместе они дают целостную картину состояния водоема. «Фламинго» изучает качество воды: гидрохимические и гидрофизические показатели. «Владимир Усков» ведет исследования водных биологических ресурсов – планктона, зоопланктона, бентоса. Такой подход позволяет сопоставить данные о загрязнении с состоянием водных биоресурсов и понять, как изменения среды влияют на обитателей водоема.

Экспедиция работает в интересах национального проекта «Экологическое благополучие»: полученные данные лягут в основу оценки состояния водохранилища, определения источников загрязнения и мер по снижению их влияния.

«Суть этой экспедиции – во взаимодействии Министерства экологии и ВНИРО, поэтому здесь задействованы два судна, и каждое имеет свое назначение. Наше научно-исследовательское судно решает задачи рыбного хозяйства и занимается водными биологическими ресурсами, а "Фламинго" исследует качество воды. Рыба и вода – это единое целое, поэтому эти направления важно изучать вместе. Главная цель – оценить качество воды на разных участках водохранилища, определить источники загрязнения и степень их влияния», – отметил советник руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Михаил Горшков.

Маршрут экспедиции проходит по Волжскому плесу – от Казани до устьев Илети и Свияги, с заходом в акваторию Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

«На научно-исследовательском судне "Фламинго" мы проводим комплексные исследования гидрохимических и гидрофизических параметров воды в рамках совместной экспедиции с Татарским филиалом ВНИРО. Отбор проб ведется на контрольных точках, в том числе на участках смешения речных вод, и по маршруту до Камского Устья. Мы определяем содержание нефтепродуктов и других веществ, измеряем температуру воды, концентрацию растворенного кислорода, удельную электропроводность, глубину и другие параметры. Судно оснащено высокоточными анализаторами и автоматизированной системой, а результаты поступают на центральный пост, где специалисты могут оперативно фиксировать изменения показателей. Дополнительно пробы исследуются в лаборатории по 18 показателям. В итоге мы получаем комплексные данные по гидрохимическим и гидрофизическим характеристикам воды», – рассказал заместитель директора по аналитической деятельности ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Артур Вильданов.

Как сообщает ведомство, «Фламинго» за три года совершил 8 экспедиций, в ходе которых выполнено порядка 4 миллионов измерений. В 2025 году совместно с Татарским филиалом ВНИРО уже были проведены комплексные исследования Куйбышевского водохранилища по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам – их результаты легли в основу оценки динамики состояния водоема. Новая экспедиция продолжает эту работу.

Также «Фламинго» может работать в связке с платформой «Акваториум», протестированной в 2025 году и показавшей хорошие результаты: в текущем году ее тестирование продолжается при поддержке петербургской компании «НАЭКО». В скором времени у флагмана появится надежный помощник – катер «Сокол», названный в честь проекта по возрождению популяции сокола-балобана.