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Два штурмовика Су-25 сбросили фугасные бомбы на украинские позиции в Авдеевке
Два штурмовика российских Воздушно-космических сил Су-25 сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции украинских военных в Авдеевке в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
«На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него, сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних 9 лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы», – рассказал агентству российский военный – офицер с позывным Саймон.
По словам собеседника, авиация регулярно наносит удары по этой стратегически важной для взятия Авдеевки высоте.
«Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС России ее и обрабатывают», – пояснил офицер.
Отмечается, что удар был нанесен около 10:45 в воскресенье, визуальная фиксация авиаудара осуществлялась при помощи оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония».
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