Два студотряда из Татарстана вошли в тройку лучших на всероссийском проекте

30 сентября в Набережных Челнах состоялось торжественное закрытие пятого юбилейного Всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ». По итогам трудового сезона сразу два студенческих отряда из Татарстана вошли в тройку лучших: второе место по совокупности показателей занял производственный отряд «Атмосфера» из КНИТУ, третьими стали ребята из отряда «Элемент» из КГЭУ. Об этом сообщают организаторы.

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности, председатель Наблюдательного совета Зонального штаба студенческих отрядов ПАО «КАМАЗ» Сирень Галиакберов обратился к участникам. Он отметил, что, глядя на них, понимаешь, как быстро летит время, и чувствуешь ту потребность, которую они создают на КАМАЗе. Он похвалил студентов за то, что они приехали и продолжают традиции, заложенные ранее. Галиакберов напомнил, что на линейке вместе с ребятами стоят ветераны, которые когда-то строили завод, а сейчас трудятся на предприятии и пришли поддержать молодых. Он подчеркнул, что их ценят, уважают и любят, и поздравил с окончанием третьего трудового семестра.

Проект стартовал 20 июля и объединил 330 студентов из 19 регионов России. Молодые люди работали на пяти предприятиях автогиганта – автомобильном, литейном, прессово-рамном заводах, заводах мостов и двигателей. Студенты были задействованы на ключевых производственных участках, осваивали рабочие специальности и получали первый практический опыт в условиях реального производства.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев рассказал, что за три года КАМАЗ стал системным партнером Российских студенческих отрядов: сегодня предприятие – один из передовых работодателей для молодежи в машиностроительной отрасли. По итогам проекта 12 человек уже пришли работать на завод, еще 12 ребят получили приглашения на трудоустройство. Он отметил, что через несколько дней здесь запускается осенний трудовой проект — первый подобный опыт в стране на промышленном предприятии. Такой высокий запрос от студентов, по его словам, показывает уровень работы предприятия и доверие, которое оно оказывает молодым кадрам.

Благодаря работе Зонального штаба студенческих отрядов ПАО «КАМАЗ», действующего с 2024 года, трудоустройство на предприятии ведется в круглогодичном формате. За это время на автогиганте получили трудовой опыт почти 7 тысяч ребят.

Особой страницей проекта стала история Дениса и Ольги Новожиловых: ребята работали на КАМАЗе вместе в 2024 году и зимой 2026 года, а этим летом приехали на предприятие в качестве заместителя руководителя и пресс-секретаря проекта. В Татарстан молодые люди переехали из Перми и трудились не только в новых должностях, но и в статусе молодоженов. Сегодня им торжественно вручены ключи от арендного жилья.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».