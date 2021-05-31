Два спортсмена из Пензы травмировались на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани

Два прыгуна в воду из Пензы получили травмы на чемпионате России, который проходит в эти дни в Казани. Как стало известно ИА «Татар-информ», повреждения спортсменов не угрожают их здоровью.

«Оба спортсмена представляют Пензу. Артем Левин при выполнении прыжка на 4,5 оборота вперед с 10-метровой вышки не успел раскрыться. Но это бывает, ничего страшного не случилось. А Алина Арефьева выбила палец руки при входе в воду также после прыжка с 10-ти метров. Для прыгунов в воду – это не такие страшные травмы, как кажется. Все живы, все здоровы», – рассказала ИА «Татар-информ» представительница Российской федерации прыжков в воду Диана Беркалова.

Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани продлится до 2 июня. Напомним, что татарстанец Никита Шлейхер выиграл две золотые медали на данном соревновании.