Два спектакля из Татарстана представлены на фестивале «Театральное Приволжье»

Эксперты в регионах Приволжского федерального округа приступили к оценке работ, претендующих на победу в фестивале детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Сегодня на официальном сайте проекта дан старт окружному этапу. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Всего в фестивале участвуют 28 коллективов округа. Татарстан представляют два проекта: спектакль по мотивам сказки П. Ершова «Конек-горбунок» (Чистополь) и спектакль «Урмандагы Тамаша» по пьесе Л. Лерона «Представление в лесу» (село Большая Атня).

Все постановки опубликованы на сайте проекта театральноеприволжье.рф и доступны для свободного просмотра.

Региональные эксперты составят рейтинги видеоверсий спектаклей, на основании которых состоится итоговое голосование жюри для определения победителей.

Кроме профессиональных экспертов свой голос за понравившийся спектакль могут отдать жители регионов. Итоговый балл складывается из этих оценок.

Победители заключительного этапа окружного фестиваля — детская и молодежная студии — получат гранты на новые спектакли. Также жюри отметит лучших режиссеров и актеров.

Профессиональными экспертами от Татарстана выступают замминистра культуры РТ, председатель экспертного жюри Дамир Натфуллин; директор ТЮЗа им. Г. Кариева Луиза Шарова; заместитель председателя Союза театральных деятелей Татарстана, директор Дома актера им. М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина, директор ТЮЗа Айгуль Горнышева.