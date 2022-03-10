Два соципотечных дома в Альметьевске получили заключение о соответствии

Два соципотечных дома в Альметьевске на 285 и 56 квартир успешно прошли итоговую проверку Госстройнадзора РТ и получили заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Новостройки возведены за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новых квартирах будут проживать работники ПАО «Татнефть». Дома расположены в границах улиц Автомобилистов, Полевая и Герцена.

285-квартирный дом разной этажности — в нем от семи до девяти этажей, восемь подъездов, общая площадь квартир составляет 19,2 тыс. квадратных метров. Здесь расположены 30 — однокомнатных, 161 — двухкомнатная и 94 — трехкомнатных квартиры.

Дом на 56 квартир девятиэтажный, одноподъездный, общая площадь квартир составляет 3,6 тыс. квадратных метров, из них восемь — однокомнатных, 32 — двухкомнатные и 16 — трехкомнатных.

Жильцы заедут в квартиры в чистовой отделке, оборудованные сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения.