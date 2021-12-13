Два социально значимых дорожных объекта отремонтированы по нацпроекту в Татарстане

Самыми социально значимыми объектами, отремонтированными в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», стали улицы Ахтубинская в Нижнекамске и Рауиса Гареева в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Проведен капитальный ремонт улицы Ахтубинская от Индустриальной до улицы 50 лет Октября в Нижнекамске и улицы Рауиса Гареева от Оренбургского тракта до дома №90 в Казани. Эти улицы обеспечивают проезд к лечебным учреждениям — Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице и Детской республиканской клинической больнице», — отметили в министерстве.

Во время капремонта улицы Ахтубинская в Нижнекамске дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 1,7 километра, установили 255 дорожных знаков и два автопавильона.

Капитальный ремонт улицы Рауиса Гареева в Казани рабочие провели на участке длиной 1,4 километра. Здесь специалисты уложили верхний слой покрытия проезжей части и примыканий из высокопрочной асфальтобетонной смеси, построили тротуары и обустроили четыре остановочных пункта.

Кроме того, они установили перильные ограждения протяженностью более 400 метров и 224 дорожных знака, а также нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами длиной свыше 1,9 тыс. метров.

Всего в этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 94 объекта общей протяженностью 217,8 километра. На эти цели было направлено около 12,2 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина. За два прошедших года в республике по нацпроекту отремонтировали свыше 478 километров дорог.

На фотографии пресс-службы Миндортранса РТ — отремонтированный участок улицы Рауиса Гареева в Казани.