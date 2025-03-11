Два случая на льду за три дня: татарстанцам напоминают о безопасности на весеннем льду

Теплая погода привела к появлению открытых участков воды и промоин в участках рек, особенно в местах с быстрым течением и под мостами. В Татарстане 8 и 10 марта произошли сразу два происшествия на льду. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На Волге мужчина на снегоходе провалился под лед, но спасатели успели его спасти. Снегоход затонул.

В Зеленодольском районе под мостом на Волге другой мужчина провалился под лед. Очевидец попытался ему помочь, но из-за хрупкого льда сам оказался в воде и ушел под лед из-за сильного течения.

«Процесс разрушения льда активизируется с повышением температуры. Будьте осторожны, берегите свою жизнь!» – отметила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.