Два школьника из Альметьевска стали призерами этапа Всероссийской олимпиады по математике

Впечатляющий результат на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике показали Марсель Меркулов из лицея №2 и Максим Мокин из лицея-интерната №1. Об успехах подростков в своем Instagram рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Поздравляем, гордимся нашими ребятами и их учителями. От всей души я желаю им успехов на следующем этапе соревнования. Математика — основа цифровой эры. Будущее IT-сферы Татарстана в руках таких талантливых учеников, которые на ты с математикой. Я надеюсь, и другие ребята последуют их примеру», — отметил Нагуманов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Участниками каждый год становятся около 6 млн учеников. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный (всероссийский финал). Успешное выполнение заданий на региональном этапе дает ребятам шанс пройти в заключительный, федеральный этап всероссийской олимпиады школьников, который состоится весной.

Призеры и победители заключительного этапа получают льготы при поступлении в вузы России по профильным направлениям.