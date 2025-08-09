Два сценария для Путина и Трампа, модель Малайзии и экономика Татарстана: акценты недели

Рустам Минниханов встретился в Казани с королем Малайзии, впервые приехавшим в Россию с государственным визитом, весь мир застыл в ожидании саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, а Дмитрий Губерниев стал «шелковым» в Казани. Об этом, а также о грядущих выборах Раиса РТ и других событиях недели – в обзоре «Татар-информа».





Король Малайзии Ибрагим Искандар посетил Казань, где встретился с Рустамом Миннихановым

Фото: rais.tatarstan.ru

Королевский день «Азиатского тигра» в гостях у Минниханова

Король Малайзии Ибрагим Искандар, приехавший в Россию с государственным визитом, после переговоров в Москве с Владимиром Путиным посетил Казань, где встретился с Рустамом Миннихановым.

Примечательно, что, беседуя с высоким гостем, Президент России особо отметил работу Малайзии в Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир». Напомним, что группу возглавляет Раис Татарстана.

Ибрагим Искандар вообще впервые посетил Россию. И это первый визит монарха Малайзии в нашу страну со времен установления дипломатических отношений с СССР в 1967 году. Почему же после переговоров с Путиным Искандар отправился в Татарстан? На самом деле, ответ на этот вопрос подразумевает множество факторов.

Малайзия, наряду с Вьетнамом, Индонезией, Филиппинами и Таиландом, входит во вторую волну государств, которых причисляют к неофициальной группе «азиатские тигры». Изначально в эту группу входили Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Все эти страны отличали крайне высокие темпы экономического развития. Кстати, некоторые эксперты добавляют в список «второй волны» и страны бывшего СНГ, например Узбекистан и Казахстан.

Ибрагим Искандар впервые посетил Россию. И это первый визит монарха Малайзии в нашу страну со времен установления дипломатических отношений с СССР в 1967 году Фото: rais.tatarstan.ru

А суть в следующем. Если Малайзию причисляют к «азиатским тиграм», то Татарстан можно смело назвать «Тигром (или Барсом?) Поволжья», а то и всей России. Экономика республики в последние десятилетия развивается стремительными темпами и диверсифицирована даже в большей степени, чем в той же Малайзии. Неудивительно, что Ибрагим Искандар после визита в Кремль полетел в опорный регион России.

Экономику РТ можно считать срезом экономики всей страны. Республика динамично развивает все отрасли – не только нефтянку, но и машиностроение, нефтепереработку, химию, сельское хозяйство, туризм, спорт. Если говорить прямо, в этом уникальность Татарстана на карте регионов страны.

К тому же известно, что у республики накопился большой исторический бэкграунд взаимоотношений с Малайзией. Еще в те времена, когда Татарстаном руководил Минтимер Шаймиев, здесь плотно изучали экономическую модель этой юго-восточно-азиатской страны. В 1997 году Шаймиев, собрав внушительную делегацию, с той же целью ездил в Куала-Лумпур.

Повторимся, уже можно сказать, что Татарстан не просто взял на вооружение малазийские практики, но и адаптировал их под российские и татарстанские реалии. На выходе – рост, инновационность и диверсификация экономики республики.

Точная дата встречи лицом к лицу между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, как и место проведения, пока не раскрываются Фото: kremlin.ru

Два сценария встречи Путина и Трампа

Если для Татарстана главная тема – визит малайзийского короля, то в федеральном инфополе все новости затмила информация о грядущей встрече лицом к лицу между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Ее точная дата, как и место проведения, пока не раскрывается. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил лишь, что центральное событие мировой политики этого года состоится на следующей неделе.

На кону, ни много ни мало, переговоры, которые могут изменить все расклады на мировой геополитической арене. Но большое начинается с малого, поэтому в четверг и в пятницу все мировые СМИ обсуждали грядущую встречу Путина и Трампа с точки зрения завершения украинского кризиса.

Интересно, что после сенсационного объявления о саммите первых лиц России и США Владимир Путин переговорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с президентами Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Во всех случаях одной из тем разговора была ситуация на Украине и прошедшая встреча Путина со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. То есть и мировая элита, первые лица государств прежде всего, ждут какого-то прорыва на украинском треке.

Но ждать ли прорыва? С одной стороны, по политическому этикету подобные встречи первых лиц венчают большую предварительную работу и переговоры на уровнях ниже. А лидеры обсуждают уже последние детали и объявляют о тех или иных договоренностях.

В принципе, и визит того же Уиткоффа был организован в стремительной манере. Поэтому логично предположить, что посланник привозил Путину какое-то конкретное предложение, которое сблизило позиции сторон до уровня, предполагающего личную встречу российского лидера с Трампом.

Визит Уиткоффа был организован в стремительной манере. Поэтому логично предположить, что посланник привозил Путину какое-то конкретное предложение Фото: kremlin.ru

Западные СМИ сгенерировали целый ряд вариантов прекращения конфликта на Украине, о которых якобы договорились Россия и США. Но мы тиражировать их не будем, поскольку ряд позиций в этих «инсайдах» явно противоречит интересам России, которые ранее озвучивал Владимир Путин.

Отсюда возникает и другая трактовка грядущей встречи в верхах. По ней, американский лидер нарвался на жесткую реакцию Китая и Индии по возможному повышению пошлин для этих стран за экономическое сотрудничество с Россией. И теперь Трамп ищет повод «красиво уйти» от озвученного ранее ультиматума. Для этого вполне подойдет встреча с Владимиром Путиным, которую вне зависимости от результативности саммита можно назвать серьезным шагом на пути разрешения украинского кризиса.

В пользу этой версии говорит и исторический подтекст. Напомним, что всего за 8 месяцев до старта спецоперации, 16 июня 2021 года, предыдущий президент США Джо Байден встречался с Путиным в Женеве. Перед встречей были большие надежды на перезагрузку отношений между странами, на самих переговорах прозвучало много теплых слов. Однако США не сделали никаких выводов относительно европейской архитектуры безопасности, не было принято ни одного серьезного решения. Как следствие – произошло то, что произошло.

Сейчас мы не можем и не будем гадать, к чему приведет встреча Путина и Трампа. Но глобально видим два вышеизложенных сценария.

Чуть больше месяца остается до выборов Раиса Татарстана. Все четыре кандидата на пост руководителя республики официально зарегистрированы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все кандидаты на выборы Раиса Татарстана зарегистрированы

Чуть больше месяца остается до выборов Раиса Татарстана. Все четыре кандидата на пост руководителя республики официально зарегистрированы. Об этом накануне объявили в ходе брифинга в Информационном центре «Точка выбора».

Напомним, что Рустам Минниханов выдвинут на выборы партией «Единая Россия», Виталий Смирнов – партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов – ЛДПР, Хафиз Миргалимов – КПРФ.

14 сентября в Татарстане, помимо Раиса, выберут более 7,5 тысячи муниципальных депутатов. Здесь, по данным на 8 августа, выдвинулись 11 424 кандидатов, зарегистрированы – 10 295.

На дополнительных выборах депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 (город Набережные Челны) также зарегистрированы четыре кандидата: Раиль Минегалиев, Татьяна Мухина, Диана Полева и Андрей Фомичев.

Также стали известны подробности работы экстерриториального избирательного участка в Москве. О них в пятницу рассказал вице-премьер республики – полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин.

Участок будет открыт в здании Полномочного представительства Татарстана в России по адресу: Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, строение 1. Вчера полпред подчеркнул, что не раз получал запросы от московских татар о создании экстерриториального избирательного участка в здании Полпредства.

По словам Ахметшина, на открытии участка в день выборов вживую исполнят национальные гимны России и Татарстана. Также здесь выступят творческие коллективы, которые пригласит Автономия татар Москвы.

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко посетила на этой неделе Афганистан Фото: пресс-служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

«Первая ласточка» России – из Татарстана в Кабул

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко посетила на этой неделе Афганистан, где провела переговоры с вице-премьером страны Абдул Гани Барадаром. Главной темой стали инвестиции в проект по переброске воды из реки Панджшер в Кабул. Также рассматривались такие направления сотрудничества, как строительство электростанций, сетей водоснабжения, заводов, поставка и сервис грузовой техники и вертолетов, подготовка инженерных кадров и другие.

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, причем сделала это первой в мире. Это произошло в июле, а еще в апреле Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» и постановил исключить его из перечня террористических организаций. Введенный талибами флаг Афганистана впервые вывесили над посольством в Москве.

В Афганистане не было спокойно на протяжении десятилетий. Страна находилась в перманентном состоянии гражданской войны, превратившись, по сути, в поле битвы между коллективным Западом с теми, кто не согласен на гегемонию США на планете.

31 августа 2021 года Джо Байден признал поражение Запада и вывел войска с территории Афганистана. Но годы хаоса и разрушений оставили страну на очень низком уровне развития.

Сейчас в самом Афганистане делают ставку на страны, которые не хотят жить в системе координат Pax Americana. В первую очередь речь идет о России, поскольку экономическое возрождение Афганистана во многом зависит именно от сотрудничества Москвой.

Как мы уже не раз повторяли, Татарстан является опорным регионом России, в том числе в сфере экономики. Поэтому не удивительно, что «первая ласточка» в Кабул полетела как раз из Казани. По сути, Татарстан призван стать начальным пунктом «дорожной карты» взаимодействия России с Афганистаном.

Понятно, что бизнес-структуры Татарстана пока лишь присматриваются к этой стране. Но сам факт визита главы Минпромторга республики в Кабул говорит о многом.

При этом талибы еще до признания от России не раз приезжали в Казань. В июне этого года их делегация работала на международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани. А в мае Афганистан был представлен на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В Казани продолжается чемпионат России по легкой атлетике. Статусное мероприятие ведет известный телекомментатор Дмитрий Губерниев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губерниев теперь только хвалит Казань

В Казани продолжается чемпионат России по легкой атлетике. Столица Татарстана остается точкой притяжения для крупных национальных соревнований.

В эти дни все звезды легкой атлетики собрались в Казани. Интересно, что статусное мероприятие ведет известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. После скандального поведения в начале марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Мирном (под Казанью) казалось, что шоумена ждут в Татарстане непростые времена. Напомним, тогда Губерниев устроил ряд публичных скандалов с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Попутно по касательной досталось Казани и главе республиканской Федерации лыжного спорта Ильшату Фардиеву.

Но в Татарстане народ отходчивый. На сей раз Губерниев ведет себя скромно, ни с кем не ругается и постоянно признается в любви к Казани. Будем надеяться, что ситуация не изменится сегодня и в воскресенье, когда пройдет церемония закрытия чемпионата.

Бонус: в Татарстане подвели итоги первого этапа Спортрейтинга по версии «ТИ-Спорта»

Между тем глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов стал победителем первого этапа Спортрейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». По итогам июля он стал лучшим в Татарстане как организатор матча за Суперкубок России по футболу.

На второе место журналисты и эксперты поставили победительницу в парном разряде Уимблдона – теннисистку Веронику Кудерметову. Третье место на подиуме на счету руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева за победу на международном ралли «Шелковый путь».

В командном же зачете футбольный клуб «Рубин» взял свое количеством номинаций. Представители «Рубина» не попали в топ-3 личного зачета, зато забрали три места в десятке лучших. По сумме баллов команда Рашида Рахимова на 3 очка обошла Минспорт республики.

Результаты второго этапа рейтинга – за август – будут опубликованы в начале сентября. По итогам 12 этапов (месяцев) будут определены лучшие в личном и командном зачете.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru