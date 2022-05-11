Два салона красоты сети SAXAP откроют свои двери в Казани 13–14 мая

Для жителей города Казани, которые ценят комфорт и профессионализм и доверяют свою красоту лишь компетентным мастерам, есть хорошая новость! Федеральная сеть салонов красоты SAXAP, состоящая из 53 салонов в 18 городах России, решила расширить горизонты своей деятельности. 13–14 мая для жителей Казани откроются двери двух новых салонов сети.

Адреса наших салонов в г. Казани:

• Метро «Площадь Тукая», ул. Баумана, 51, ТЦ «ГУМ» — 4 этаж (открытие 13 мая)

• Метро «Козья Слобода», ул. Ибрагимова 58, БЦ «Ибрагимова» — 1 этаж (открытие 14 мая)

Салоны SAXAP предоставляют посетителям разные виды услуг. Но по-настоящему звездной считается депиляция, в категории которой сеть является рекордсменом книги рекордов России.

Программа открытия будет интересной, вкусной и полной неожиданных сюрпризов для гостей! Здесь вас ждут:

• фуршет и сладости;

• шампанское и чай/кофе;

• профессиональный фотограф (для тех, кто ценит качественные кадры, сделанные на профессиональном оборудовании);

• подарки в виде наших услуг (депиляция, косметология, маникюр, педикюр и другие).

Если вы по какой-либо причине не успеете получить свой подарок в день открытия салонов, не стоит отчаиваться! В SAXAP проводятся регулярные акции, полный перечень которых представлен на официальном сайте сети. Для новых посетителей здесь действует специальная программа под названием «Тест-драйв», позволяющая пройти первый сеанс лазерной эпиляции и депиляции бесплатно. Также для тех, кто решил посетить салон красоты SAXAP первый раз, в течение всего следующего месяца будет действовать скидка на любую услугу 15%.

На этом приятные сюрпризы от сети салонов не заканчиваются. Здесь можно выбрать наиболее подходящий пакет услуг, получить которые можно с солидной скидкой. Также можно принять участие в розыгрыше в социальных сетях, по результатам которого будет отобрано 10 победителей. Каждому из них предоставят подарок в виде сертификата на одну из услуг бьюти-мастеров.

Каждая из акций предусматривает соблюдение определенных условий. Чтобы подробнее узнать о специальных предложениях, свяжитесь с администратором салона SAXAP по телефону или, используя один из приведенных ниже контактов:

Telegram: @send_massage

E-mail: sugar-merlen@yandex.ru

Наш сайт в г. Казани: https://saxapkzn.ru/

Забронировать акционную услугу также можно на сайте салона или по телефону.

Ждем вас, с любовью ваш SAXAP.