«Барсы» поставили два рекорда в одной игре

Во вчерашней победной игре чемпионата КХЛ в Нур-Султане против «Барыса» (6:3) два форварда казанского «Ак Барса» установили личные рекорды результативности.

Дмитрий Кагарлицкий в игре с «Барысом» забросил две шайбы, которые позволили ему стать 16-м игроком в истории КХЛ, набравшим 400 и более очков. Форвард казанцев в настоящий момент остановился пока на отметке ровно в 400 баллов, забросив в нынешнем чемпионате восемь шайб.

В свою очередь 40-летний ветеран «Ак Барса» Данис Зарипов забросил свою первую шайбу в сезоне, которая стала для него 428-й в отечественных чемпионатах. Тем самым он повторил достижение Бориса Михайлова, долгие годы являвшегося лучшим снайпером российского хоккея на высшем уровне.

Догнать лидера и своего друга-ровесника Сергея Мозякина, завершившего игровую карьеру, Данису будет сложно — Мозякин забросил в чемпионатах России 556 шайб.

«Уверен, что для каждого нападающего — это результат его работы, стремления достичь высоких результатов, забить максимум голов в своей карьере. К счастью, мне это до сих пор удается. Буду стараться продолжать, не знаю, на сколько меня хватит», — рассказал Зарипов о значимости своего достижения клубной пресс-службе.

Стоит добавить, что в чемпионатах СССР в первой и второй лигах казанские бомбардиры СК имени Урицкого забивали и побольше. Так, Сергей Столбун забил 610 шайб, в том числе за казанскую команду — 582. Его многолетний партнер по СК имени Урицкого Геннадий Маслов, поигравший во всех лигах советского хоккея, намолотил 681 шайбу, в том числе за родной клуб — 556. Так что Зарипову есть на кого равняться.