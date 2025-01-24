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Происшествия 24 января 2025 09:54

Два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, перенаправлены в Самару и Уфу

В утренние часы аэропорт Казани временно не осуществляет прием и отправку воздушных судов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, два рейса, направляющиеся в Казань из Шарм-эль-Шейха, по решению командиров экипажей были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Уфу.

«С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам с детьми предложены услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту», – рассказали в пресс-службе.

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