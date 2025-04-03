Два рейса из Сочи в Казань задерживаются из-за сильного тумана

Два рейса из Сочи в Казань задерживаются из-за тумана. В частности, самолет авиакомпании «Победа», который изначально должен был прибыть в 19:25, теперь ожидается лишь в 01:35. Задерживается также рейс авиакомпании «Северный ветер». Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта «Казань».

Росавиация сообщает, что сегодня вечером аэропорт Сочи окутан плотным туманом, что значительно снижает видимость. Сложные погодные условия осложнили работу воздушной гавани.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, привлекая дополнительные ресурсы для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в условиях неблагоприятной погоды.