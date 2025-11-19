Два редчайших раритета Казани: итальянскую пастилью будут экспонировать лишь две недели

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В главном здании Музея ИЗО Татарстана открылась уникальная, хоть и совсем небольшая выставка. В течение всего лишь двух недель посетители смогут увидеть здесь два редчайших для Казани экспоната, которые стали недавним открытием для самих музейщиков, – икону «Царь Царем» и венец с образа Спаса Нерукотворного, выполненные с применением техники пастилья.

По мелодичному названию можно догадаться, что такой способ декорирования пришел из Италии. Лепниной по дереву, которую потом подкрашивали, там уже с XII века дополняли сундуки для одежды, шкатулки и массивные рамы картин (икон) и их сами. С XIII века, в эпоху Крестовых походов, пастилья стала широко использоваться иконописцами Кипра и Синая. Особенно популярной она стала в Италии в XIV – XVI веках – с ее помощью имитировали резьбу по дереву, по кости и литье по металлу.

Однако экспонаты, украшенные пастильей, – редкость и большая удача. Такой декор был очень хрупким, поэтому в целом в мире не так много сохранилось предметов, для создания которых мастера использовали пастилью. Есть экспонаты с примерами пастильи, например, в Эрмитаже и Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

«Пастилья была именно украшением произведения. Мастера брали теплый жидкий левкас, макали туда кисточку и наносили слой за слоем орнамент, наращивая его до необходимой высоты – получался рельеф. Второй метод – жидкий левкас наливали в специальные формы, после отвердения переносили на предмет. Но в отличие от Италии, Кипра, Синая в России техника пастильи была редким явлением», – рассказала журналистам куратор выставки, старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Оксана Лысенко.

Будучи историком искусства, специалистом по картинным рамам, именно старший научный сотрудник Государственного Русского музея Оксана Лысенко сообщила коллегам о том, что в фондах Музея ИЗО хранятся редкие не только для Казани, но и для России, и всего мира экспонаты. Некоторое время назад казанский музей пригласил ее для работы по атрибуции и каталогизации картинных рам в своих фондах. Вскоре эксперт обрадовала Музей ИЗО Татарстана неожиданным заключением: среди музейных памятников есть два, созданные с помощью итальянской техники лепного рельефа (пастильи), которая редко, но иногда все же стала применяться с XVI и для декора русских икон.

«Ей здесь очень интересно, ей нравится работать с нашими людьми, нравится наша коллекция, состояние коллекции, это тоже очень важно. Поэтому и сложилась ее совместная работа по реставрации венца с нашим сотрудником, реставратором темперной живописи Рустемом Садыковым», – рассказала «Татар-информу» директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Икона «Царь Царем» была создана в 1680-е – начале 1700-х годов. Венец (золотой обод, обозначающий свечение вокруг лика на иконе) – в конце XVII – первой половине XVIII века. Изначально этот венец был единым целым с иконой Спаса Нерукотворного – размещался вокруг головы Христа, в музей венец поступил уже фрагмент товарным и отдаленным от иконы в 1991 году. На выставке после научной реставрации (то есть без восполнения утрат, но с собранными воедино сохранившимися частями) венец экспонируется в витрине. Икона, к которой прилагался венец, демонстрируется на стене рядом. Как и икона «Царь Царем», для которой в технике пастильи была изготовлена мастером XVII века рама. Оба памятника происходят из деревянной Троицкой церкви женского Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске.

«Эта выставка замечательная. Она небольшая, но мы же с вами знаем выставки и одной картины. Кто-то скажет, не маловато ли двух экспонатов для такой выставки. Нет, не маловато, потому что это первый шаг, это то, что акцентирует наше внимание на эту удивительную технику, мимо которой мы даже могли не задумываясь пройти, наслаждаясь шедеврами или историческими артефактами. Спасибо за ту огромную работу, которая предваряла открытие этой выставки! Бог в помощь в благом деле!» – сказал на открытии выставки председатель отдела по культуре Казанской епархии протоирей Святослав Мирганиев.

Помимо венца и икон рядом в витрине представлены материалы и инструменты для приготовления и нанесения смеси декора пастильи. А также архивные фото бытования икон с ее применением, цифровая реконструкция целого венца.

«Мы показываем не только эти два предмета, мы рассказываем про процесс работы и создания пастильи. Благодаря этому в нас живет память. Это также, как накрывает благодатная волна, когда на выставке современного искусства снимаешь трубку телефона 60-70-х годов. И сам арт-объект (а венец можно считать таковым) настолько современен. Пастилья существовала в разных материалах – это и золото, это и серебро, это просто медь, это дерево. Это совершенно потрясающая культура. Я сама человек исламской веры, но все, что делается руками – это, конечно, здорово. Хоть и осталось в таком жутком состоянии, и хорошо, что есть реставраторы, которые понимают, как это сохранить», – подчеркнула Нургалеева.

В день вернисажа в Музее ИЗО Татарстана прошла первая в России научная конференция, посвященная декорированию предметов искусства в технике пастилья. В международном форуме приняли участие специалисты как из России, так и из Великобритании, Италии и Германии. Эксперты поделились научными наработками, рассказали о своем опыте атрибуции экспонатов с применением пастильи, особенностях техники и материалов.

«Буквально вчера пришло письмо из Министерства культуры Белоруссии, где предлагается нам сделать какой-то общий проект. На следующий год у нас, возможно, в Белоруссии будет хорошая выставка о пастилье. У белорусов очень большой объем подобных работ, они очень хотят с нами дружить», – анонсировала директор Музея ИЗО Татарстана.