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Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над Белгородской областью
Около 15:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны России пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два ударных беспилотника в воздушном пространстве над Белгородской областью, не допустив их прорыва к объектам на территории России.
В результате грамотных и слаженных действий военнослужащих ПВО удалось предотвратить теракт киевского режима с использованием тяжелого вооружения и нанесение ущерба гражданским объектам и жизни мирного населения.
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