Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Около 15:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны России пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два ударных беспилотника в воздушном пространстве над Белгородской областью, не допустив их прорыва к объектам на территории России.

В результате грамотных и слаженных действий военнослужащих ПВО удалось предотвратить теракт киевского режима с использованием тяжелого вооружения и нанесение ущерба гражданским объектам и жизни мирного населения.