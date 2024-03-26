Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью

Сегодня утром дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены два реактивных снаряда. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Град"», – указало ведомство в своем телеграм-канале.

В свою очередь губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных атак ВСУ по Белгородскому району пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.