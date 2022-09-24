«Два разных мира людей»: в Казани отметили Международный день глухих

Михали Захаров

В Казанском культурном центре «Сайдаш» прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню глухих, который традиционно отмечается по всей стране в последнее воскресенье сентября. Мероприятие призвано решить одну из важнейших задач общества — преодолеть барьеры между миром слышащих и миром людей с нарушениями слуха.

Инициировала это событие председатель Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих Венера Матяш, которая рассказала корреспонденту «Татар-информа» о проблемах глухих людей в обществе.

«В нашей стране миллионы людей страдают нарушениями слуха. В Татарстане их насчитывается около 6 тыс. Всего в нашей республике имеется 35 сурдопереводчиков, и их катастрофически не хватает. Это действительно очень плачевно для глухих людей. Мы живем все в одном мире, у каждого из нас есть свои потребности. Мы ходим

в магазины, больницы и другие учреждения, но так и уходим непонятыми. Всё из-за того, что существует барьер языков. Мы стараемся бороться с этим изо дня в день и обращать внимание нашей общественности на проблемы слабослышащих и глухих людей, а также на трудности, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно. Сегодня мы объединили два разных мира людей, наша задача — показать этим двум мирам, что мы можем жить едино и научиться понимать друг друга», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, общественница отметила, что благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в Казанском федеральном университете появилась программа, в рамках которой студенты могут обучаться русскому жестовому языку. Благодаря этому, подчеркнула она, в стране пополнятся ряды сурдопереводчиков, что облегчит жизнь людей с нарушениями слуха.

Специально для гостей организаторы праздника провели мастер-класс по изучению русского жестового языка, где слышащие гости и глухие учились понимать друг друга без слов. Помимо этого, состоялся семинар, на котором волонтеры учили представителей подрастающего поколения жестовому языку. Также рядом расположилась зона трудоустройства — желающие смогли получить консультации относительно правил написания резюме и узнали об актуальных вакансиях.

«Одна из проблем глухих людей — это недостаток вакансий, где мы можем работать. В наше время всё связано с коммуникациями, мы должны общаться между собой, но когда существует такой барьер, сложно обзавестись хорошей работой. Глухие — обычные люди. У нас всё в порядке с физическим здоровьем, просто нет слуха. Благодаря Министерству труда и занятости РТ, сотрудники которого всегда помогают нам, интерес к глухим людям вырос значительно. Сейчас можно увидеть много специалистов в сферах медицины, производства, общественного питания, образования», — отметила Венера Мятяш.

Затем для гостей мероприятия состоялся концерт, среди участников которого помимо людей с нарушениями слуха были музыканты Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и артисты танцевального коллектива «Супер Стар».

К собравшимся с речью обратился заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мурабакшин. «Наше общество обязано поддерживать и популяризировать культуру людей с нарушениями слуха. Наши культуры разные, но мы все едины. Несмотря ни на что, каждый способен реализоваться в любом направлении, проявлять свои творческие способности. Глухие люди участвуют в конкурсах, выступают на разных сценах, тем самым показывая красоту жестового языка. По сей день мы занимаемся избавлением от неравенства и делаем всё, что от нас зависит», — сказал он.

Концерт действительно показал, что люди с нарушениями слуха и здоровые люди могут вместе заниматься искусством. Все артисты объединились: слышащие помогали правильно петь, а неслышащие — подсказывали, как правильно жестикулировать. Ребята с нарушением слуха уверенно держались на сцене и чувствовали музыку.

После завершения праздничного концерта на сцену вышел КВН «Глухарики», участники которого стали люди с нарушениями слуха из Саранска и Казани. Они развлекали публику юмористическими сценами, демонстрируя позитивный образ людей с инвалидностью. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов при поддержке Мордовского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, благотворительного фонда «Ярдэм», а также региональной благотворительной организации «Мамы Казани» и других организаций.