Два района Казани остались без электричества

О том, что в Советском и Приволжском районах Казани пропало электричество, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, в домах нет света. Некоторые горожане также сообщали о пробках из-за неработающих светофоров.

Как сообщили на горячей линии Сетевой компании, электричества нет на улицах Глушко, Фучика, Чишмэле, Минская, Ломжинская и других, а также в поселках Большие Куюки и Вознесенское.

В настоящее время персонал занимается восстановлением. Ориентировочно это займет два часа.

Как сообщили в Комитете по транспорту Казани, светофоры включили в 13:48.

Видео: Канал МАКС Первый Казанский