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Экономика 12 декабря 2023 07:32

Два района Казани направят почти 4 млн рублей на борьбу с борщевиком

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Два района Казани направят почти 4 млн рублей на борьбу с борщевиком
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани потратят более 3,7 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет проводить локализацию и ликвидацию очагов произрастания ядовитого сорняка в период с 1 апреля по 30 октября 2024 года. Задача — снизить случаи травматизма среди населения, улучшить качество состояния земель.

Для этого будет проводиться обработка участков механическим, химическим (с применением гербицидов), комбинированным и агротехнологическим методами. Удалять скошенные растения с территории исполнитель должен в течение дня.

#борщевик Сосновского
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