Два прыгуна в воду из Татарстана выступят на Олимпиаде в Токио

Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду, которой предстоит выступление на Олимпийских играх в Токио. В него включены два спортсмена из Татарстана.

Главный тренер сборной России Светлана Моисеева (она же временно исполняет функции главы федерации после задержания Алексея Власенко) включила в национальную команду татарстанцев Марию Полякову и Никиту Шлейхера.

Стоит отметить что состав сборной на Игры в Токио был сформирован по итогам чемпионата России по прыжкам в воду, который завершается сегодня, 2 июня, в казанском Дворце водных видов спорта.