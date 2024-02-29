Два произведения с юбилейной выставки Зураба Церетели в Казани переданы в дар Музею ИЗО

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка произведений Зураба Церетели. Преимущественно живопись, а также шелкография и несколько скульптур – около 120 произведений именитого художника – заняли два этажа галереи. Вернисаж собрал полные залы посетителей.

Выставка приурочена к 90-летнему юбилею Церетели. И хотя он до сих пор работает в мастерской, церемония открытия прошла без его участия. Последний визит скульптора в Казань, отметим, состоялся в 2018 году, когда в столице Татарстана был открыт памятник Рудольфу Нуриеву работы Церетели. А в 2013 году в Казани проходила его предыдущая персональная выставка.

Особенным подарком казанцам на этот раз стали две работы Зураба Церетели, которые переданы в дар Музею ИЗО Татарстана. Сейчас обе они находятся среди экспонатов открывшейся выставки. Живописная называется «20 апреля», написана она в 2019 году. На ней изображены подсолнухи на красном фоне.

«В дар в фонд нашего музея передана одна живописная работа и одна графическая. Наконец-то и у нас в музее будет царствовать его живопись», – сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Она также отметила, что Зураб Церетели всегда был на гребне разговоров – как, например, в случае со скульптурой Петра Первого.

«Зураб Церетели – советский, грузинский и российский скульптор-монументалист, благотворитель, посол ЮНЕСКО. Он всегда творил и радовал своим творчеством», – подчеркнула Нургалеева.

Выставку можно будет посетить в Галерее современного искусства до 12 мая.