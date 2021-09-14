Два проекта РТ по ликвидации объектов накопленного вреда получат федеральную поддержку

По национальному проекту «Экология» на территории Татарстана запланирована ликвидация двух объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге, на общую сумму 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании комитета Госсовета РТ в Казани.

«Важным направлением федерального проекта „Оздоровление Волги“ является ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Крупным объектом, оказывающим негативное воздействие на воды Нижнекамского водохранилища, являются бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Нефтетрубопроводы оказались затоплены после поднятия воды в водохранилище и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения республики, поскольку водохранилище является источником водоснабжения для 900 тыс. человек», — проинформировал спикер.

Стоимость работ по демонтажу бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища составляет более 930 млн рублей. При этом АО «РИТЭК» готово обеспечить софинансирование работ за счет собственных средств в объеме 200 млн рублей.

«В водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища расположен еще один крупный объект накопленного экологического вреда. Это иловые поля биологических очистных сооружений Казани. За полвека на площади около 100 га было накоплено 4 млн кубометров илового осадка, расположение которых непосредственно у Волги предоставляет угрозу загрязнения реки. Стоимость работ по рекультивации вышеназванных иловых полей составляет 7,4 млрд рублей», — отметил Тарнавский.

Спикер сообщил, что Президентом РТ достигнуты договоренности с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым о поддержке проектов Татарстана по ликвидации объектов накопленного вреда, угрожающих Волге в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги».