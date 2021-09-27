Два проекта из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Голосовой помощник Лилия и программа «Забота» были признаны одними из лучших на всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Победители определялись среди 251 заявки из разных регионов страны, сообщает Минцифры РТ.

Так, информационная система «Забота» стала второй в номинации конкурса «Социальная поддержка», а цифровой ассистент для связи с властями Лилия занял третью строчку в «Предоставлении региональных и муниципальных услуг».

Итоги мероприятия подводились в Нижнем Новгороде. «ПРОФ-IT» — это крупнейшая площадка, связанная с информатизацией процессов госуправления в России. Работы участников оценивались представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти.