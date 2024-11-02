Два представителя Татарстана стали лауреатами премии «Гордость нации»

Председатель правления Региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение», директор гимназии №93 имени Александра Сергеевича Пушкина Ирина Александровская стала лауреатом V Всероссийской общественной премии «Гордость нации». С наградой ее поздравили замначальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов и сенатор Российской Федерации Александр Терентьев.

«Это действительно очень тонкая работа в многонациональном Татарстане – аккуратно, как хирург скальпелем, проходить по тонкой грани, не задевая ничьи чувства, давать всё для того, чтобы русское этнокультурное движение развивалось. Я думаю, именно это было оценено на всероссийском уровне», – подчеркнул Александр Терентьев.

Ирина Александровская, получая букет из рук сенатора, отметила, что награда накладывает на нее большую ответственность за дальнейшее продвижение деятельности по обеспечению гражданского единства и межнационального согласия в Татарстане.

«Символичное название “Гордость нации” сегодня предполагает очень большую ответственность за дальнейшее продвижение нашей деятельности. Я благодарна всем собравшимся, которые поддерживают наши инициативы. Я испытывала гордость за нацию, за наш многонациональный народ Татарстана, России за то, что все мы вместе, за то единение, которое царит в Ассамблее народов Татарстана», – отметила она в ответном слове.

Видео: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Еще одним лауреатом премии стала доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Елена Гущина. Она объявлена победителем в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России», в том числе за реализацию большого историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья».

«Сегодня эта выставка работает на территории Казанского Кремля и пользуется огромной популярностью не только среди жителей нашей республики, но и среди гостей, туристов города Казани. Конечно же, за этой выставкой стоит, на самом деле, большая очередь, чтобы привезти ее в разные субъекты федерации. В этом году она успешно была презентована и на территории Совета Федерации России. Предполагается, что она будет презентована в Доме народов России и других общефедеральных площадках, где занимаются вопросами этнокультурного развития», – рассказал Евгений Ефимов.

Он также вручил привезенную из Москвы статуэтку «Гордость нации» руководителю исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренату Валиуллину и директору Дома дружбы народов республики Тимуру Кадырову.