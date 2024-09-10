Два представителя «Новых людей» проходят в парламент Татарстана по одномандатным округам

Представители партии «Новые люди», по предварительным данным, получили наибольшее количество голосов в двух одномандатных округах: в Электротехническом №20 в Челнах – Руслан Нигматулин и в Альметьевском №29 Роза Гайнутдинова, сообщили в штабе партии.

В целом партия «Новые люди» в республике, по предварительным данным, набрала 4,21% голосов по единому избирательному округу.

«У “Новых людей” это были первые выборы в Государственный совет Татарстана, потому что партия была создана только в 2020 году. И то, что мы с первой попытки прошли в парламент республики – однозначная победа. При этом мы обошли более опытную партию – “Справедливую Россию”. И почти сравнялись с ЛДПР. Объединение с Партией Роста пошло на пользу “Новым людям”», – прокомментировал руководитель отделения Руслан Нигматуллин.

Кроме того, два кандидата должны получить мандаты на довыборах депутатов муниципальных образований – это Аяз Сафин (Совет Полянского сельского поселения Рыбно-Слободского района, одномандатный избирательный округ № 4) и Тимур Сабирзянов (Совет Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского района, одномандатный избирательный округ № 7).

Напомним, что выборы в Госсовет РТ VII созыва провели 8 сентября. Сегодня были утверждены окончательные итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана VII созыва: избрали 99 парламентариев.

Выборы нового состава депутатов республиканского парламента происходили по смешанной системе. В итоге 50 прошли по списку партий (голосование по единому округу) и еще 49 избирали в одномандатных округах. В новом составе Госсовета Татарстана будет 86 депутатов от «Единой России», 6 – от КПРФ, 2 – от ЛДПР, 2 – от «Новых людей», один парламентарий от «Справедливой России — Патриоты — За правду» и два самовыдвиженца.