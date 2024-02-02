Подписанные соглашения и новая техника: чем удивил Ростсельмаш на «ТатАгроЭкспо-2024»

Глава Татарстана осмотрел обновленный трактор Ростсельмаш 2400, на котором установлен более мощный двигатель 430 л.с. и гидравлика повышенной производительности, что позволяет работать с пониженной нагрузкой на мотор и с меньшим потреблением топлива, используя широкозахватные орудия.

В том числе Раису презентовали газовый двигатель и криобак компании. Данное оборудование от компании «РариТЭК Холдинг» можно устанавливать как на тракторы, так и на комбайны. Было отмечено, что газомоторное направление имеет высокий экологический и экономический потенциал в сфере АПК.

Подобная разработка уже была использована на тракторе Ростсельмаш 2000-й серии, который впервые демонстрировался на газовом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году.

В продолжение сотрудничества в рамках выставки «ТатАгроЭкспо» между Ростсельмаш и «РариТЭК Холдинг» было заключено соглашение, подразумевающее дальнейшее развитие проектов на сжиженном природном газе для зерноуборочной техники.

Кроме того, выставка ознаменовалась еще одним подписанием соглашения между российским брендом и Министерством сельского хозяйства Татарстана в сфере поддержки и модернизации агропромышленного комплекса республики.

Помимо этого, на стенде были представлены: кормоуборочный комбайн F 1300, зерноуборочный комбайн RSM 161 с подсолнечной безрядковой жаткой Sun Stream, прицепной опрыскиватель RSM TS-4500 Satellite, самоходная универсальная косилка KSU 2 и кормоуборочный комбайн F 2650.

Однако экспозиция Ростсельмаш не ограничилась только техникой. Так, на экране электронного стенда «Смартферма» гости выставки могли ознакомиться с цифровыми системами компании, которые позволяют повышать эффективность парка агромашин сельскохозяйственных предприятий.

«Сейчас Ростсельмаш делает большой упор на развитие цифровых разработок, в компании работает большой штат специалистов, которые развивают наши электронные системы. В принципе, на каждой единице техники, представленной на выставке, есть, во-первых, платформа РСМ Агротроник для дистанционного мониторинга за агромашиной, а также установлена какая-либо электронная система для дополнительного повышения производительности. Аграрий сам может выбирать, чем дооснастить свою технику», – рассказал ведущий менеджер по продажам компании Ростсельмаш Алексей Ненартович.

Отметим, что среди посетителей экспозиции оказался и один из клиентов компании, глава КФХ Алмаз Валеев, купивший в прошлом году трактор Ростсельмаш 2400 и уже опробовавший цифровые опции бренда.

«Трактор мною был приобретен в 23-м году летом после выставки, которая проходила в Казани. Именно тогда ко мне в хозяйство приехал первый в обновленный трактор. Очень доволен покупкой. Техника не подводит, показывает с хорошей стороны», – поделился Валеев.

Он также рассказал, что выбор на этот трактор пал благодаря положительным отзывам соседних хозяйств на агромашины в целом от российского бренда, а в частности тракторы серии Ростсельмаш 2000.

Глава КФХ также отметил высокий уровень послепродажного обслуживания.

«Дилер АРТ очень оперативно работает. По любой заявке специалисты отрабатывают в короткое время. Все по звонку. Я звоню, говорю, что подходит техобслуживание, договариваемся на определенный день, приезжают, делают ТО, и все. Очень оперативно реагируют», – делится впечатлениями Алмаз Валеев.

Алексей Ненартович на этот отзыв подчеркнул, что у компании есть определенный Регламент по обращению от аграриев. Так, реакция на обращение составляет не более 2 часов, запчасти приходят в течение суток, а также осуществляется круглосуточная поддержка для закупки и поставки запчастей.

«Необходимо всегда ставить оригинальные запасные части, чтобы впоследствии получать тот результат, который был запланирован на сезон», – отметил Алексей.

Фото: пресс-служба ООО «АРТ»