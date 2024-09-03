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Два пляжа в Кировском районе Казани не соответствуют санитарно-химическим показателям
Два пляжа в Казани непригодны для купания по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.
«Результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – на пляжах “Озеро Большое Лебяжье”, “Нижнее Заречье” в Казани», – сообщают в ведомстве.
Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
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