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Общество 3 сентября 2024 11:20

Два пляжа в Кировском районе Казани не соответствуют санитарно-химическим показателям

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Два пляжа в Казани непригодны для купания по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

«Результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям – на пляжах “Озеро Большое Лебяжье”, “Нижнее Заречье” в Казани», – сообщают в ведомстве.

Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

#пляжи казани
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