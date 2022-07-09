«Ковчег» или «кружевной минарет»: по какому проекту построят Соборную мечеть Казани?

Итогом конкурса эскизных проектов казанской Соборной мечети стало присуждение первого места сразу двум участникам - из Казани и Москвы. О победителях, их проектах, а также том, почему итоговый вариант постройки может сильно отличаться от вышедших в финал эскизов - в материале «Татар-Информа».

Награждение победителей конкурса эскизных проектов казанской Соборной мечети состоялось в Казанской Ратуше Фото: president.tatarstan.ru

«Я был готов к этому конкурсу 26 лет»

Награждение победителей состоялось накануне в Казанской Ратуше. Финалистов лично поздравляли президент республики Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. На мероприятии также присутствовал государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Очень рад и горд тем, что в очередной раз принимаю участие в создании монументального объекта в республике Татарстан, - выступил бывший глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. - Передаю слова приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина».

После завершения приветственной части организаторы перешли к перечислению победителей конкурса. Первое место разделили два участника: казанский архитектор Айвар Саттаров и архитектурное бюро «Гинзбург архитектс» из Москвы.

Айвар Саттаров: «Вообще, у меня всегда была мечта построить в Казани Соборную мечеть. Я был готов к этому конкурсу 26 лет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, по проекту Саттарова в 1996-2005 году была построена мечеть «Кул-Шариф». Также он спроектировал мечети «Гадель», «Ярдэм», «Иман Нуры», Центральную мечеть Актобе в Казахстане и многие другие. На конкурс Соборной мечети архитектор заявил сразу два проекта: «Тюльпан» и «Ковчег». Жюри выбрало второй вариант.

Проект Айвара Саттарова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На ковчеге спаслись все живые существа, он может перемещаться не только в пространстве, но и во времени. И там, где ковчег приземлится, приходит благодать Всевышнего, - раскрыл свою задумку Айвар Саттаров. - Вообще, у меня всегда была мечта построить в Казани Соборную мечеть. Я был готов к этому конкурсу 26 лет. Сегодня я безмерно счастлив».

О столичном архитектурно-реставрационном бюро «Гинзбург Архитектс» известно то, что оно основано наследниками известных архитекторов Бархиных и Гинзбургов (Дом Наркомфина, здание газеты «Известия» в Москве). Авторам близки конструктивизм, минимализм и хай-тек.

Алексей Гинзбург: «Если говорить о нашем проекте, то это - современная архитектура. Когда мы его создавали, мы безусловно, обдумывали каждую деталь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если говорить о нашем проекте, то это - современная архитектура, - кратко описал свой эскиз сооснователь победившего бюро Алексей Гинзбург. - Когда мы его создавали, мы безусловно, обдумывали каждую деталь: как это построить, из чего. Сама территория трудна, но сегодня технологии позволяют [это реализовать]».

Проект архитектурного бюро «Гинзбург архитектс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второе место также разделили две команды: архитектурное бюро из Турции «HASSA» и «Сретенские архитектурные мастерские» из Москвы. Третье место заняла казанская студия «OSTA».

«Я хотел бы поблагодарить участников нашего конкурса. Каждая работа уникальна. Понятно, что количество мест ограничено, но я полюбил все ваши работы, они очень достойные. И чтобы не было обид, думаю, воплощение этих образов мы постараемся найти на других наших мечетях», - обратился к участникам, не вошедшим в двойку победителей, Рустам Минниханов.

Финалистов лично поздравляли президент республики Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Окончательное решение не принято, проекты будут обсуждаться дальше»

В беседе с корреспондентом «Татар-Информ» занявшие первое место участники не стали скрывать своего удивления от того, что в конкурсе победили два проекта. К примеру, Айвар Саттаров заявил, что «пока вообще ничего не понимает». В свою очередь, Алексей Гинзбург на вопрос о том, по чьему проекту в итоге будут строить мечеть, ответил: «Мы все узнали тогда же, когда и вы».

«Но это не единственная ситуация, когда на конкурсе, где есть много сильных предложений, дают два первых или два вторых места, - поспешил заметить Гинзбург. - И, думаю, это не тот конкурс, на котором взяли проект и уже завтра начали по нему строить. Вероятно, просто произошла фиксация жюри сильных проектов, которые здесь были выставлены».

Исходя из заявлений Рустама Минниханова, ставить точку в истории разработки концепции Соборной мечети Казани еще слишком рано Фото: president.tatarstan.ru

И, действительно, исходя из заявлений Рустама Минниханова и Ирека Файзуллина, ставить точку в истории разработки концепции Соборной мечети Казани еще слишком рано.

«Уважаемые победители, участники, спасибо за эту работу, но это не значит, что она, может быть, на 100% ляжет в основу того строительства, которое будет происходить. Нас ждет огромная работа, но я знаю, что как всегда в Татарстане результат будет именно тот, который задуман», - заявил глава Минстроя РФ.

Президент Татарстана добавил: «Сейчас мы получили облик, а в дальнейшем нам еще предстоит много работы. Но у нас есть проектный институт, которому мы поручим провести ее вместе с нашими разработчиками».

«Первое и второе место в конкурсе заняли сразу по две команды, потому что разрыв в баллах у победителей оказался минимальным. Поэтому жюри было принято такое решение. Если говорить о реализации проекта, то окончательное решение не принято, проекты будут обсуждаться дальше», - сообщили «Татар-Информу» в пресс-службе фонда «Игелек-Доброта».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru