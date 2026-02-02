Два периода длинных выходных будут в марте в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У жителей Татарстана, работающих на пятидневке, будет сразу двое длинных выходных в марте. В какие дни татарстанцы будут отдыхать в первом месяце весны – в материале «Татар-информа».

Первые длинные выходные у жителей РТ продлятся с 7 по 9 марта, это связано с празднованием Международного женского дня. Поскольку 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, то дополнительный выходной переносится на следующий за праздничным рабочий день – 9 марта.

Кроме того, три дня подряд татарстанцы будут отдыхать с 20 по 22 марта. 20 марта в РТ отметят Ураза-байрам, который в республике считается праздничным нерабочим днем. Соответственно, 19 марта в Татарстане будет коротким рабочим днем.

Всего в марте у жителей республики будет 20 рабочих дней и 11 выходных.