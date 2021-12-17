Два педагога из Казани победили в номинациях конкурса «Воспитатели России»

Два педагога детсадов Казани стали победителями в номинациях VIII всероссийского конкурса «Воспитатели России», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Победителями в номинации «Успешный воспитатель» и «Инклюзивное образование» стали воспитатель детского сада №128 Казани Анастасия Корчагина и воспитатель детского сада №63 Казани Надежда Черепанова.

«Сегодня в онлайн-режиме подвели итоги конкурса. Торжественная церемония победителей транслировалась из федеральной студии вещания в Москве с подключением региональным студий», – отметили в министерстве.

В конкурсе приняли участие десять педагогов из Татарстана.