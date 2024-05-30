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СВО 30 мая 2024 08:07

Два парома получили повреждения при отражении ракетной атаки ВСУ на Керчь

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Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили незначительные повреждения остекления надстроек в результате падения обломков ракет, сбитых во время отражения атаки на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи, сообщает РИА Новости.

По заверениям властей, среди моряков и гражданских нет пострадавших. После оценки нанесенного ущерба работа паромной переправы будет возобновлена в полном объеме. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в ночь на четверг движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, однако спустя полчаса его работа была восстановлена. Причины кратковременного закрытия моста не разглашались.

#спецоперация на Украине
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