Два парома получили повреждения при отражении ракетной атаки ВСУ на Керчь

Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили незначительные повреждения остекления надстроек в результате падения обломков ракет, сбитых во время отражения атаки на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи, сообщает РИА Новости.

По заверениям властей, среди моряков и гражданских нет пострадавших. После оценки нанесенного ущерба работа паромной переправы будет возобновлена в полном объеме. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в ночь на четверг движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, однако спустя полчаса его работа была восстановлена. Причины кратковременного закрытия моста не разглашались.