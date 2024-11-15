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Происшествия 15 ноября 2024 20:07

Два парня из Башкортостана предстанут перед судом за попытку сбыта партии наркотиков в РТ

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Парни из Башкортостана предстанут перед судом за попытку сбыта партии наркотиков в Татарстане.

Два жителя города Октябрьский Республики Башкортостан договорились через интернет о сбыте наркотиков в своем городе и городе Бавлы в Татарстане.

Они получили 21,63 грамма наркотиков и разделили их на разовые дозы, которые разнесли по тайникам в обоих городах.

Однако довести дело до конца они не смогли, потому что их задержали полицейские.

Наркотики у 21-летних парней изъяли. Их обвиняют в 12 эпизодах сбыта наркотиков. Свою вину молодые люди признали.

Уголовное дело направлено в Бавлинский городской суд на рассмотрение.

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