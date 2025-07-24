Два озера в Лаишевском районе спасают от заиления

В Лаишевском районе Татарстана продолжаются работы по расчистке двух водоемов – озера Утка в селе Державино и притока озера Ковалевское в селе Столбище. Работы проходят в рамках государственной программы по защите от паводков и восстановлению водных объектов, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В Державино на данный момент завершили уже 60% работ, а в Столбище расчистку озера выполнили наполовину.

По словам главы Державинского сельского поселения Исламии Камалиевой, основная проблема водоемов заключается в сильном заилении. Специалисты увеличивают глубину на 2-3 метра для восстановления естественного стока воды.

Отдельное внимание уделяется озеру Ковалевское – оно имеет статус памятника природы регионального значения с 1978 года. В последние годы его состояние ухудшилось из-за активной застройки, бурения скважин и других антропогенных факторов.

Работы по очистке помогут в том числе решить проблему подтоплений в ЖК «Озерная долина» из-за талых вод весной, а также улучшат состояние всей экосистемы.

Ранее для восстановления рыбных запасов в водоемы выпустили мальков карася, сазана, амура и толстолобика.