«Два осколка в ногу»: Российский военкор запечатлел момент своего ранения в Волчанске

Кадрами из будущего репортажа о боевой обстановке в городе Волчанск, где последние несколько дней идут ожесточенные бои, поделился в своем талеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Он рассказал, что во время съемок материала был ранен оператор телегруппы Александр Пушин. После подрыва мины под колесами баги, на котором репортеры передвигались по городу, оператору в ногу попали два осколка.

«Сегодня вместе с бойцами "подлетели" на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине)… Саша Коц собранно сказал, что Пушин – 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», – написал журналист.

Кроме пережитых приключений Поддубный вкратце описал ситуацию в Волчанске. По его словам, обе стороны конфликта активно используют БПЛА, которые постоянно следят за передвижением техники и пехоты.

«Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума. Более того скапливаться личному составу более невозможно. Сразу же следует удар. Здания просто разбираются под фундамент. Это работает в обе стороны», – подытожил журналист.

Евгений Поддубный и Саша Коц

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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