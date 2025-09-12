Два новых ФАПа открылись для жителей Лаишевского района

В Лаишевском районе появились два современных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в селах Татарские Саралы и Сапуголи. Объекты построены и оснащены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для модернизации первичного звена здравоохранения.

«На строительство каждого нового ФАПа было направлено по 12,3 миллиона рублей», – уточнили «Татар-инфому» в пресс-службе администрации Лаишевского района.

Глава района Ильдус Зарипов осмотрел оба учреждения и отметил их важность для развития сельских территорий.

ФАП в Татарских Саралах будет обслуживать два населенных пункта – Татарские Саралы и Русские Саралы, предоставляя медицинскую помощь 254 жителям. Пункт возглавляет медицинская сестра Накия Анисимова, работающая здесь с 2013 года.

Новый ФАП в Сапуголях обслуживает все Никольское сельское поселение, а также поселки Орловка, Восточные Сапуголи, Ново-Никольское, Урмай, Добрый, Никольские луга и Новые Сапуголи. Заведующая пункта – фельдшер высшей категории Татьяна Казаева, имеющая более 20 лет опыта работы.

«Создание комфортных условий для получения качественной медицинской помощи в шаговой доступности – одна из наших ключевых задач. Теперь жителям отдаленных сел не нужно ехать многие километры за базовыми услугами. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми», – подчеркнул Ильдус Зарипов.

В открытии также участвовал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Илья Гаврилов. Он отметил, что современная инфраструктура ФАПов мотивирует жителей заботиться о здоровье своевременно.

«Такие пункты становятся настоящими центрами здоровья для всего сельского сообщества. Жители будут обращаться за помощью чаще, преимущественно для профилактических осмотров, вакцинации и консультаций – именно этого мы и добиваемся при модернизации здравоохранения», – сказал он.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.