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Строительство
10 декабря 2022  10:35

Два новых дома в Казани и Нижнекамске получили заключения о соответствии

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Два новых дома в Казани и Нижнекамске получили заключения о соответствии

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключения о соответствии требованиям проектной документации двум объектам в Казани и Нижнекамске. Один из них — жилой дом № 1-17, расположенный в микрорайоне М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском районе Казани, другой –  дом № 8 в 35-м микрорайоне Нижнекамска на 110 квартир, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал о еще двух новых многоквартирных домах в Казани, которым выданы заключения о соответствии.

Фото: Инспекция государственного строительного надзора РТ

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