Два новых дома в Казани и Нижнекамске получили заключения о соответствии

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключения о соответствии требованиям проектной документации двум объектам в Казани и Нижнекамске. Один из них — жилой дом № 1-17, расположенный в микрорайоне М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском районе Казани, другой – дом № 8 в 35-м микрорайоне Нижнекамска на 110 квартир, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал о еще двух новых многоквартирных домах в Казани, которым выданы заключения о соответствии.